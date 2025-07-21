Проредили вражескую ПВО: Силы обороны Украины нанесли успешные удары по российскому приграничью. Видео

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по российскому приграничью. Наши военные хорошо проредили вражескую противовоздушную оборону.

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Факт атаки, которая состоялась накануне, 20 июля, был подтвержден в Генеральном штабе ВСУ. В частности, поражены ЗРК С-300П, РЛК "Небо-М" и РЛС 5Н66М Big Bird в Белгородской области Российской Федерации.

"20 июля нанесен ряд успешных ударов по противнику в различных локациях, продолжая сосредотачивать усилия на ослаблении военного потенциала РФ. Средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области, что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этой же области наши войска нанесли удар по радиолокационному комплексу "Небо-М", что критически повлияло на его функциональность и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М Big Bird.

В Генштабе отмечают, что такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями.

Кроме того, ослабление этих систем непосредственно поддерживает наши усилия, направленные на уменьшение способности РФ вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру нашего государства.

"Такие удары непосредственно подрывают способность РФ демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории", – отмечают военные.

Силы Обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины.

В Генштабе отмечают, что Украина будет наносить удары до тех пор, пока оккупанты не остановят свое вторжение.

"Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет установлен справедливый долговременный мир. Слава Украине!" – резюмировали удачную операцию в Генштабе.

Напомним, что Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1170 захватчиков из РФ. Также обезвредили 398 единиц их военной техники и вооружения.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года в среднем оккупационная армия РФ теряет 1251 военнослужащего ежесуточно (учитывая ликвидированных и раненых).

Кроме этого, статистика свидетельствует, что с момента российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года только бойцы подразделений СБУ поразили уже 2000 вражеских танков. То есть каждый шестой танк, подбитый защитниками Украины за это время, – это результат работы СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 63-й ОМБр показали, как на передовой взяли в плен сразу семерых солдат армии РФ. Оккупанты спрятались в норе в Серебрянском лесу, но были вынуждены сдаваться украинским воинам.

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