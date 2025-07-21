Проредили вражескую ПВО: Силы обороны Украины нанесли успешные удары по российскому приграничью. Видео
Силы обороны Украины нанесли успешные удары по российскому приграничью. Наши военные хорошо проредили вражескую противовоздушную оборону.
Факт атаки, которая состоялась накануне, 20 июля, был подтвержден в Генеральном штабе ВСУ. В частности, поражены ЗРК С-300П, РЛК "Небо-М" и РЛС 5Н66М Big Bird в Белгородской области Российской Федерации.
"20 июля нанесен ряд успешных ударов по противнику в различных локациях, продолжая сосредотачивать усилия на ослаблении военного потенциала РФ. Средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области, что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в этой же области наши войска нанесли удар по радиолокационному комплексу "Небо-М", что критически повлияло на его функциональность и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М Big Bird.
В Генштабе отмечают, что такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями.
Кроме того, ослабление этих систем непосредственно поддерживает наши усилия, направленные на уменьшение способности РФ вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру нашего государства.
"Такие удары непосредственно подрывают способность РФ демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории", – отмечают военные.
Силы Обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины.
В Генштабе отмечают, что Украина будет наносить удары до тех пор, пока оккупанты не остановят свое вторжение.
"Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет установлен справедливый долговременный мир. Слава Украине!" – резюмировали удачную операцию в Генштабе.
Напомним, что Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1170 захватчиков из РФ. Также обезвредили 398 единиц их военной техники и вооружения.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года в среднем оккупационная армия РФ теряет 1251 военнослужащего ежесуточно (учитывая ликвидированных и раненых).
Кроме этого, статистика свидетельствует, что с момента российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года только бойцы подразделений СБУ поразили уже 2000 вражеских танков. То есть каждый шестой танк, подбитый защитниками Украины за это время, – это результат работы СБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 63-й ОМБр показали, как на передовой взяли в плен сразу семерых солдат армии РФ. Оккупанты спрятались в норе в Серебрянском лесу, но были вынуждены сдаваться украинским воинам.
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