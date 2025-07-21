ВСУ за сутки обезвредили 1170 оккупантов и 54 артсистемы армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1170 захватчиков из РФ. Также обезвредили 398 единиц их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 21 июля общие (санитарные и безвозвратные) потери личного состава российской армии составляют 1 043 160 оккупантов. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Итак, накануне украинские воины обезвредили 54 артиллерийских системы (всего 30 637), семь боевых бронированных машин (23 028), два танка (11 037), одну РСЗО (1444) и одно средство ПВО (1199) войск РФ.

В небе защитники сбили 199 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 47 181), на земле сожгли 132 единицы автомобильной техники и автоцистерн (55 859), две – специальной техники (3934).

С начала полномасштабной войны Силы обороны в общем уничтожили также 3515 крылатых ракет, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года в среднем оккупационная армия РФ теряет 1251 военнослужащего ежесуточно (включая ликвидированных и раненых).

Кроме этого, статистика свидетельствует, что с момента российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года только бойцы подразделений СБУ поразили уже 2000 вражеских танков. То есть каждый шестой танк, подбитый защитниками Украины за это время, – это результат работы СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 63-й ОМБр показали, как на передовой взяли в плен сразу семерых солдат армии РФ. Оккупанты спрятались в норе в Серебрянском лесу, но были вынуждены сдаваться украинским воинам.

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