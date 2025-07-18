Сколько военных теряет Россия на фронте ежесуточно: статистика Сырского. Видео

Агрессия против Украины дорого обходится Российской Федерации. С начала 2025 года в среднем оккупационная армия теряет 1251 военнослужащего ежесуточно (учитывая и ликвидированных, и раненых).

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Соответствующую статистику озвучил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он также поделился в Facebook видео уничтожения врага.

В ролике собраны кадры операций на разных направлениях фронта: уничтожение личного состава захватчиков в районе села Степная Новоселовка; удары по пунктам управления в районах Новогродовки и Поддубного; атаки по пехоте возле сел Веселое, Воскресенка, поселка Троицкое, города Северск.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" – написал генерал в соцсети.

Добавим: согласно статистике Генерального штаба ВСУ, в течение 17 июля защитники Украины "отминусовали" 1180 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны противник потерял примерно 1 039 830 живой силы.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны сообщил, что Силы обороны Украины в течение последних дней имели успехи в Покровском районе Донетчины. Российские войска продвинулись не только на этом участке, но и в сторону Боровой на Харьковщине.

– Ранее спецназовцы 8-го полка ССО показали свою боевую работу в полной темноте. Именно ночью они отрабатывают большинство задач.

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