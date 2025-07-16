'Точно, жестко и без лишнего шума': в Генштабе показали работу бойцов ССО в темноте. Фото

Бойцы Сил специальных операций готовы к выполнению задач при любых обстоятельствах. И ночь для них – это обычное рабочее время.

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В Генштабе показали работу спецназовцев 8-го полка ССО ночью в полной темноте. Именно в это время суток они отрабатывают большинство задач.

"У 8-го полка ССО ночь – это обычное рабочее время. Именно в темноте мы отрабатываем большинство задач: передвижение, координацию, работу со связью. То, что днем выглядит просто, ночью требует максимальной четкости. Никто не говорит лишнего – каждый делает свое. Ошибки здесь дорого стоят", – отметили в Генштабе.

Именно поэтому спецназовцы отрабатывают навыки стрельбы в ночное время. Такая тренировка не ради шоу, а для успешного выполнения реальных задач.

В это время суток важно не просто попасть, а сделать это быстро, бесшумно и слаженно с группой.

"Преимущество ССО – в подготовке, людях и средствах. Мы действуем тогда, когда стандартные методы не срабатывают. Высокая мобильность, автономность, современное вооружение и опыт – это не об имидже, а о практике", – отметили в Генштабе.

В Коммуникационном подразделении Командования ССО отметили, что каждая группа спецназовцев имеет свой подход и свой темп.

"Например, UA Reg – одно из подразделений, которое работает точно, жестко и без лишнего шума. Мы не всегда на фото, но всегда – в результате", – говорят в ССО.

Силы специальных операций – это отдельный род Вооруженных Сил Украины, в который входят подразделения спецназа, Движение сопротивления и подразделения психологических операций. Они работают там, где сложнее всего: на передовой под плотным огнем или в глубоком тылу врага во время диверсионных и разведывательных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ССО совершили успешный налет на позицию оккупантов вблизи границы с РФ. Российским захватчикам нанесли потери в живой силе, а одного военного страны-агрессора взяли в плен.

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