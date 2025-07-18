ВСУ отминусовали еще 1180 захватчиков и девять ББМ армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте уничтожили 306 единиц российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили еще около 1180 военных преступников из рядов ВС РФ.

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С начала же полномасштабной войны защитники отминусовали уже примерно 1 039 830 живой силы армии агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 18 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 47 артиллерийских систем (всего 30 485), девять боевых бронированных машин (23 005) три танка (11 032), одну РСЗО (1441) оккупационных сил.

Бойцы сбили 135 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 46 549), а также сожгли 111 единиц автомобильной техники и автоцистерн (55 494).

Кроме этого, в общем за время войны ВСУ уничтожили 3932 единицы спецтехники, 3491 крылатую ракету, 1197 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку.

Как сообщал OBOZ.UA, появились данные о катастрофических потерях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ. По состоянию на 1 июня 2025 года подтверждена ликвидация 8625 военных этого формирования, еще 10 491 – пропал без вести.

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