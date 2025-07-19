На передовой, в тылу и с неба: воины СБУ сожгли уже 2000 российских танков

С 24 февраля 2022 года, когда РФ развязала полномасштабную войну, воины Службы безопасности Украины поразили уже 2000 вражеских танков. Общие российские потери в этой технике, зафиксированные Генеральным штабом ВСУ, – 11032 единицы.

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То есть каждый шестой танк, подбитый Силами безопасности и обороны Украины за это время, это результат работы СБУ. Соответствующей статистикой по состоянию на 19 июля 2025-го поделилась пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В СБУ заверили, что пытаются поразить каждую вражескую цель, замеченную их воинами.

"Боевые группы СБУ работают на передовой, в глубоком тылу врага и наносят сокрушительные удары с неба. И каждая зафиксированная ими вражеская цель обязательно будет "отминусована", – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим: официальная статистика ГШ Вооруженных сил Украины говорит о том, что последний раз военнослужащие государства-агрессора теряли танки 17 июля (минус три машины). 18 июля количество сожженных танков захватчиков не изменилось, оставшись на отметке 11032 (всего с начала широкомасштабного российского вторжения).

Как ранее писал OBOZ.UA, с начала 2025 года в среднем оккупационная армия теряет в Украине 1251 военнослужащего ежесуточно (учитывая и ликвидированных, и раненых).

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