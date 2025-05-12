Взяла в руки гранатомет: медсестра уничтожила группу оккупантов и спасла подразделение от окружения. Фото

Женщины, которые служат в Вооруженных силах Украины, не перестают удивлять своей смелостью и в очередной раз доказывают, что им все под силу. В частности, медсестра Светлана выстрелом из гранатомета уничтожила группу российских военных и спасла подразделение от окружения.

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Подробности героического поступка сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что женщина, которая имела большой опыт работы в медицине, стала на защиту Украины после полномасштабного вторжения.

Находясь на ротном опорном пункте во время массированного наступления российских захватчиков с бронетехникой и десантом, Светлана мгновенно взяла командование на себя, поскольку подразделение осталось без командира. Она координировала действия бойцов, которые держали оборону среди руин населенного пункта, поддерживая связь по рации с комбатом через видеотрансляцию.

Сначала Светлана вместе с другими военными отражала вражеские атаки. Однако, когда стало очевидно, что их позиции окружены из-за проникновения группы оккупантов в здание с тыла, женщина взяла в руки одноразовый гранатомет.

"Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла навстречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко – были всего через два дома. Я обошла их, встала и сделала выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась", – рассказывает Светлана.

Благодаря смелым действиям Светланы и стойкости наших защитников удалось сорвать атаку и окружение украинских позиций, а затем и провести ротацию. Недавно командир 128-й бригады ТрО "Дикое Поле" вручил Светлане награду "Крест Сухопутных войск".

"Даже неловко, потому что у меня уже два "Золотых креста" первой и второй степени, много наград, а кого-то подавали столько раз, а он еще не получил", – рассказала медик.

Сын Светланы, который также ушел добровольцем, отдал свою жизнь в боях за Бахмут. После этого она окончательно решила, что ее главная миссия – сохранить жизнь своих боевых товарищей. С полученной наградой она снова присоединилась к своему батальону, который сейчас обороняет Запорожское направление.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, украинские военные стабилизировали ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области. Кое-где наши бойцы перехватили тактическую инициативу.

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