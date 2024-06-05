Взятие на воинский учет 17-летних украинцев, которые находятся за рубежом, отсрочат, – Верещук

Принуждение студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, не поможет мобилизации. Это только это увеличит нагрузку на ВЛК.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала в Telegram. Она также добавила, что допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет – либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения

"Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на военный учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила", - отметила она, комментируя заявление о том, что 17-летние украинцы за границей должны приехать в Украину, чтобы встать на учет в ТЦК.

Она добавила, что в Правительстве хорошо понимают то, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры – это только увеличит нагрузку на ВЛК и никак не поможет мобилизации.

"Поэтому уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято", – резюмировала чиновник свое мнение.

Ранее в Минобороны заявили, что находящиеся за рубежом украинские юноши в возрасте до 17 лет должны вернуться на Родину и стать на учет в ТЦК и СП. Такой шаг не означает мобилизацию, однако это следует сделать, если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашим государством.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала не давить на уехавших за границу украинцев. Ибо они не предатели и не преступники.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины, снятые с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, должны вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК для постановки на военный учет. Это нужно сделать до 16 июня.

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