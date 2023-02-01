Взятие позиций и новые трофеи: в сети показали видео, как защитники Украины дают бой захватчикам в Бахмуте

В сети опубликовали видео ожесточенного стрелкового боя под Бахмутом, в котором защитники Украины дали бой захватчикам. По итогам успешно совершенной боевой операции наши бойцы не только ликвидировали живую силу врага, но и завоевали трофеи.

Видео дня

Кадры без цензуры и монтажа опубликовали на YouTube-канале "3-й отдельной штурмовой бригады", бойцы которой выполнили боевое задание. Операция была очень результативной, несмотря на то, что штурмовикам подразделения приходится работать на самом тяжелом направлении фронта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: 30 января российские оккупанты на Бахмутском направлении потеряли более 500 человек убитыми и ранеными. В итоге россияне не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение украинского гарнизона Бахмута. По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, в районе города произошло 42 боевых столкновения в сутки.

Отвечая на вопрос о возможности ухода украинских подразделений из Бахмута, Сергей Череватый заявил, что такие решения принимаются командованием с учетом общей ситуации и проводятся в несколько этапов. Он не исключил такого развития событий, если это будет необходимо для сохранения личного состава и лучших позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники украинского Бахмута показали видео ожесточенного стрелкового боя, по итогам которого нашим бойцам удалось уничтожить российские позиции и завоевать новые трофеи. По оккупантам отработали бойцы второго батальона Третьей штурмовой бригады;

– военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Евгений Черепня рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении обострилась, оккупанты сменили тактику наступления. Кроме того, они решили отрезать Бахмут от путей снабжения и пробираться к нему с флангов, в городские бои начали бросать десантников из регулярной русской армии.

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