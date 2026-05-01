War FPV-дроны догоняют врага повсюду: пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают исправно уничтожать технику, укрытия и живую силу российских оккупантов. В частности, на Лиманском направлении действуют пограничники подразделения "Страж" бригады "Месть". Их FPV-дроны догоняют врага в блиндажах, подвалах и при попытках перебежек между позициями.

Пилоты-пограничники демонстрируют высокий уровень управления беспилотниками. Результаты отработки по врагу пилотов подразделения "Страж" продемонстрировали в Госпогранслужбе.

"Благодаря мастерству операторов и применению FPV-дронов и сбросов, удается эффективно нейтрализовать силы противника как в блиндажах, так и во время перемещения. Операторы подразделения успешно попадают во вражеские позиции, маневрируя среди ветвей деревьев", – отмечают украинские защитники.

Видео ниже фиксирует точные удары по фортификационным сооружениям, сбросы боеприпасов, а также обезвреживание артиллерийской системы и танка противника.

"Поражение целей происходит мгновенно, не оставляя шансов для маневра. Пилоты-пограничники демонстрируют высокий уровень управления, направляя дроны непосредственно в подвальные помещения, разрушенные здания и блиндажи, где пытаются скрываться российские оккупанты", – рассказывают в ГПСУ.

"Страж" – это ударное пограничное подразделение беспилотных авиационных комплексов, входит в состав 3-го пограничного отряда (бригада "Месть") Луганского пограничного отряда.

Бригада "Месть" считается самым мощным подразделением в Госпогранслужбе. Сейчас бойцы бригады выполняют боевые задачи на Лиманском направлении.

Бойцы бригады специализируются на разведке, корректировке огня, а также уничтожении вражеской техники, фортификационных сооружений и живой силы с помощью FPV-дронов и дронов-перехватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ракеты Сил обороны Украины атаковали здание, которое использовали сотрудники ФСБ РФ. Здание разрушено, среди оккупантов есть жертвы.

Защитники Украины для атаки использовали две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP.

