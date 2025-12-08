УкраїнськаУКР
Российское командование скрывает реальные потери на Покровском направлении, оформляя убитых как СЗЧ – "Атеш"

На Покровском направлении российское командование систематически скрывает реальные потери, оформляя погибших военных как СЗЧ ("самовольно оставившие часть"). Об этом свидетельствуют данные агентов движения сопротивления "Атеш", которые работают внутри 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Информация обнародована агентской сетью – "Атеш". Телеграм-канал публикует данные из российских подразделений на оккупированных территориях.

Российское командование скрывает реальные потери на Покровском направлении, оформляя убитых как СЗЧ – "Атеш"

По данным источника, после масштабных потерь командиры бригады намеренно оформляют убитых военнослужащих как таких, которые "оставили часть без разрешения". Это помогает скрывать реальное количество погибших и избегать официальных сообщений семьям. В подразделении уже сформированы отдельные списки, куда вносят сотни военных, фактически записывая их "СЗЧ", хотя они погибли в бою или исчезли во время штурмов.

Агенты "Атеш" отмечают, что подобная практика применяется как к военным, погибшим во время неудачных действий, так и к тем, кого ликвидировали заградотряды. В течение последнего года количество фиктивных "СЗЧ" резко возросло, по объему таких списанных бойцов "можно создать отдельную бригаду". Внутри подразделений это приводит к росту страха, недоверия к командованию и дальнейшему падению морального состояния.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее движение "Атеш" неоднократно разоблачало потери российских воинских частей на разных направлениях фронта. В частности, речь шла о случаях, когда командование подало погибших как "пропавших без вести" или "дезертиров", чтобы избежать служебных проверок и выплат семьям. Также сообщалось о применении заградотрядов, которые подавляют сопротивление личного состава и заставляют его участвовать в штурмах.

