На Покровском направлении российское командование систематически скрывает реальные потери, оформляя погибших военных как СЗЧ ("самовольно оставившие часть"). Об этом свидетельствуют данные агентов движения сопротивления "Атеш", которые работают внутри 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Информация обнародована агентской сетью – "Атеш". Телеграм-канал публикует данные из российских подразделений на оккупированных территориях.

По данным источника, после масштабных потерь командиры бригады намеренно оформляют убитых военнослужащих как таких, которые "оставили часть без разрешения". Это помогает скрывать реальное количество погибших и избегать официальных сообщений семьям. В подразделении уже сформированы отдельные списки, куда вносят сотни военных, фактически записывая их "СЗЧ", хотя они погибли в бою или исчезли во время штурмов.

Агенты "Атеш" отмечают, что подобная практика применяется как к военным, погибшим во время неудачных действий, так и к тем, кого ликвидировали заградотряды. В течение последнего года количество фиктивных "СЗЧ" резко возросло, по объему таких списанных бойцов "можно создать отдельную бригаду". Внутри подразделений это приводит к росту страха, недоверия к командованию и дальнейшему падению морального состояния.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее движение "Атеш" неоднократно разоблачало потери российских воинских частей на разных направлениях фронта. В частности, речь шла о случаях, когда командование подало погибших как "пропавших без вести" или "дезертиров", чтобы избежать служебных проверок и выплат семьям. Также сообщалось о применении заградотрядов, которые подавляют сопротивление личного состава и заставляют его участвовать в штурмах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!