'Я чувствую, что Путин хочет мира': Уиткофф очертил ожидания США от переговоров с РФ в Саудовской Аравии

Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что США ожидают от завтрашних переговоров с РФ в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, особенно в вопросе прекращения огня по кораблям в Черном море. Он также выразил уверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин "хочет мира".

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Такое заявление он сделал 23 марта в эфире американского телеканала Fox News. В частности, Уиткофф выразил оптимизм в преддверии важных переговоров в Саудовской Аравии по прекращению войны в Украине.

По его мнению, Путин хочет положить конец трехлетнему конфликту.

"Я чувствую, что он хочет мира", – сказал Виткофф.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что США и РФ в Саудовской Аравии обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговлю зерном и топливом.

Кроме того, РФ и США на переговорах по Украине обсудят верификацию прекращения огня, миротворцев и принадлежность территорий.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что делегация США проведет переговоры в воскресенье в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами о возможном частичном прекращении огня. После этого в понедельник официальные лица США проведут переговоры с представителями РФ.

По данным СМИ, США стремятся достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ к Пасхе, которое православные и католики будут отмечать 20 апреля. В то же время, по словам источников, в Вашингтоне понимают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

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