"Я чувствую, что Путин хочет мира": Уиткофф очертил ожидания США от переговоров с РФ в Саудовской Аравии
Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что США ожидают от завтрашних переговоров с РФ в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, особенно в вопросе прекращения огня по кораблям в Черном море. Он также выразил уверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин "хочет мира".
Такое заявление он сделал 23 марта в эфире американского телеканала Fox News. В частности, Уиткофф выразил оптимизм в преддверии важных переговоров в Саудовской Аравии по прекращению войны в Украине.
По его мнению, Путин хочет положить конец трехлетнему конфликту.
"Я чувствую, что он хочет мира", – сказал Виткофф.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что США и РФ в Саудовской Аравии обсудят прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговлю зерном и топливом.
Кроме того, РФ и США на переговорах по Украине обсудят верификацию прекращения огня, миротворцев и принадлежность территорий.
Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что делегация США проведет переговоры в воскресенье в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами о возможном частичном прекращении огня. После этого в понедельник официальные лица США проведут переговоры с представителями РФ.
По данным СМИ, США стремятся достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ к Пасхе, которое православные и католики будут отмечать 20 апреля. В то же время, по словам источников, в Вашингтоне понимают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.
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