'Я его в первом же бою расстреляю': военный ВС РФ жалуется на своего замполита. Перехват

Российский военный по телефону пожаловался на своего заместитель командира по политической части. В порыве эмоций он пообещал расстрелять его.

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Солдат в ходе беседы добавил, что ненавидит замполита. Данный разговор был перехвачен Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

"Он п*здец, что творит, просто выменивает пацанам сигареты, бл*дь, которые выдаются пацанам же", – рассказывает оккупант своему собеседнику.

Как отметил солдат армии РФ, его заместитель командира по политической части систематически наживается на рядовых военных и ворует вещи из их посылок.

Помимо всего прочего, "ненавистный" замполит первым отправился в отпуск, чем вызвал бурю негодования у военного.

"Я его ненавижу, он ах*евший", – добавил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.

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