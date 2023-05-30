"Я его в первом же бою расстреляю": военный ВС РФ жалуется на своего замполита. Перехват
Российский военный по телефону пожаловался на своего заместитель командира по политической части. В порыве эмоций он пообещал расстрелять его.
Солдат в ходе беседы добавил, что ненавидит замполита. Данный разговор был перехвачен Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
"Он п*здец, что творит, просто выменивает пацанам сигареты, бл*дь, которые выдаются пацанам же", – рассказывает оккупант своему собеседнику.
Как отметил солдат армии РФ, его заместитель командира по политической части систематически наживается на рядовых военных и ворует вещи из их посылок.
Помимо всего прочего, "ненавистный" замполит первым отправился в отпуск, чем вызвал бурю негодования у военного.
"Я его ненавижу, он ах*евший", – добавил оккупант.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.
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