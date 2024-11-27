'Я горжусь этим решением': экс-министр обороны Словакии раскрыл нюансы передачи самолетов МиГ-29 Украине

Передача истребителей МиГ-29 стала историческим решением для Словакии. Оно также открыло путь для других союзников НАТО в поддержке Украины.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказал Ярослав Надь, бывший министр обороны Словакии, отвечавший за реализацию этого шага в 2023 году. Он назвал передачу самолетов МиГ-29 правильным и стратегически важным решением, которым он лично гордится.

"Это было правильное решение, которым я горжусь. Я считаю, что первый шаг с МиГ-29 был самым важным, ведь он фактически открыл дверь для других, и это помогло", – сообщил Надь.

Словакия тесно координировала свои действия с союзниками, в частности с Польшей, которая также имела парк самолетов МиГ-29. По словам Надя, страны согласовывали совместные действия, что сделало процесс передачи более слаженным.

К моменту принятия решения Словакия имела 11 истребителей МиГ-29. Из них четыре были полностью исправны, тогда как семь нуждались в ремонте. Организация передачи нуждалась в учете как технических, так и политических аспектов.

"Длились дискуссии, переправлять ли их в Украину воздухом или наземным транспортом. Это был не только технический вопрос, но и политический. Было бы нормально, если бы словацкие самолеты, а значит, самолеты НАТО, физически прилетели в Украину?" – сказал бывший глава министерства обороны.

В конце концов после подписания международного соглашения часть самолетов перегнали украинские пилоты, специально прибывшие в Словакию, а остальные были доставлены наземным транспортом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину доставили боеприпасы, деньги на покупку которых собирали жители Словакии. На снаряды для украинских военных на фронт задонатили более 70 тысяч словаков, им удалось собрать 4 миллиона евро.

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