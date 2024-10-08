Украина получила боеприпасы, на которые словаки собрали более 4 млн евро: что известно

В Украину доставили боеприпасы, деньги на покупку которые собирали жители Словакии. На снаряды для украинских военных на фронт задонатили более 70 тысяч словаков, им удалось собрать 4 миллиона евро.

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Об этом в понедельник, 7 октября, сообщило издание Noviny. Инициатор сбора средств Федор Блащак рассказал, что шесть грузовиков доставили на логистический склад 122 тонны боеприпасов.

Оттуда снаряды уже забрали представители Украины.

"Сегодня, 7 октября, большой день, которого мы ждали с самого начала, когда начали сбор на боеприпасы", – сказал партнер сбора Мариан Кулич. Он напомнил, что средства начали собирать после того, как правительство Словакии заявило, что не присоединится к чешской инициативе по сбору недостающих боеприпасов для Украины.

"Это был четкий сигнал от жителей Словакии. 70 тысяч словаков внесли свой вклад в этот сбор и продолжают вносить регулярные пожертвования на боеприпасы, чтобы Украина могла защитить себя от агрессора", – добавил Кулич.

Всего удалось собрать 4,5 миллиона за четыре-пять месяцев – от объявления о том, что боеприпасы закупаются на собранные средства, до сообщения о том, что они уже в Украине. 4 миллиона потратили на боеприпасы, еще 500 тысяч евро используют на закупку выстрелов к гранатометам. Их должны доставить в Украину до конца года.

"Кому-то это может показаться долгим – 4-5 месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок", – добавил Блащак.

По его словам, каждая единица боеприпасов должна была быть проверена, и это требовало много бумажной работы.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в Праге Василий Зварыч сказал, что более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые планируется передать Украине в рамках чешской инициативы до конца года, уже доставлены. Украина обсуждает с министерством обороны Чехии возможность расширения этой инициативы.

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