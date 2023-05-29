'Я никогда не прощу 24 февраля': украинские дети рассказали о первых днях войны. Видео

С начала полномасштабной войны в Украине около 380 тысяч украинских детей переехали в Польшу. Дети постарше и сейчас хорошо помнят первые дни вторжения.

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Об этом идет речь в специальном репортаже Радио Свобода. Большинство детей, сбежавших от войны в Польшу, пошли учиться в местные детсады и школы.

"Сначала я мама и папа не знали, что есть война. Проснулись, а уже война" – рассказывает 6-летний Матвей, живущий с мамой и братом в Варшаве с марта 2022 года.

Семья мальчика была вынуждена покинуть Украину после того, как над их домом пролетел истребитель. В первый класс Матвей уже пошел в Варшаве.

"Хочу (вернуться в Украину. – Ред.) Больше всего я хочу, чтобы война закончилась", – рассказывает мальчик.

6-летняя Мира, семья которой переехала в Польшу в начале этого года, также хорошо помнит войну в Украине и то, как она вместе с родными была вынуждена прятаться в подвале.

"Прятались в подвал, бегали, одевались, – рассказывает девочка. – Там было холодно, мы одевались тепло. Мы одевали пуховики, мы одевали теплые куртки".

Как говорится в репортаже, часто младшие детки даже не понимали, что происходит на самом деле, воспринимали все как игру. Старшие дети же знают, почему они были вынуждены покинуть дом.

"Я никогда не прощу 24 февраля", – уверенно говорит 6-летняя Мира журналисту.

Всего в Польше сейчас проживает около миллиона украинских беженцев. Большинство из них после окончания войны планируют вернуться на Родину.

Напомним, что США продлили на год срок программы United for Ukraine для беженцев из Украины. Это решение предоставляет облегчение украинцам, чье годовое разрешение на пребывание в США должно скоро закончиться.

Также сообщалось, какие страны принимают беженцев из Украины, где лучше условия и больше льгот.

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