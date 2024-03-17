'Я приеду в Украину!' Макрон пообещал конкретные предложения по ведению войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непременно прибудет с официальным визитом в Украину. С собой глава государства обещает привезти готовые "конкретные предложения и конкретные решения".

По словам французского президента, его визит станет сильным посылом и ознаменует новые направления сотрудничества с Украиной. Об этом Макрон заявил в интервью каналам "1+1" и "Мы - Украина".

По его словам, предстоящий визит в Украину он обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Абсолютно искреннюю вам скажу, что я обязательно приеду. У меня есть правило: чтобы мой визит был как можно более полезным для Украины. И именно так мы всегда договаривались и поступали с президентом Зеленским... Я приеду в Украину с конкретными предложениями, конкретными решениями", – сказал Макрон.

Он также упомянул о том, что 16 февраля в Париже Украина и Франция заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности – и этим, убежден Макрон, продемонстрировали "единение всем другим европейским странам и необходимость нового импульса в поддержке Украины, потому что ситуация опасна".

Президент Франции отметил, что стремится к конкретным сдвигам. И для того, чтобы они состоялись, он организовал международную конференцию, состоявшуюся 26 февраля в Париже. По ее итогам, говорит Макрон, были приняты решения по нескольким направлениям.

"Когда я физически приеду, это будет означать, что будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года", – добавил президент Франции.

Напомним, накануне стало известно, что Макрон скоро посетит Украину. В Офисе президента Украины не раскрыли конкретную дату, однако заверили, что в рамках визита между Киевом и Парижем будут подписаны важные документы.

Также сообщалось, что Макрон объяснил свою позицию относительно западных войск в Украине. Он подчеркнул, что целью Запада является поражение России в развязанной ею агрессивной войне против Украины.