'Я публично беру 180 дней': Келлог пообещал скорое завершение войны в Украине

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог пообещал в течение 180 дней "задействовать все стороны" для переговоров о завершении российско-украинской войны. Позиция Дональда Трампа заключается в том, что войну нужно остановить не за год, а быстрее.

Видео дня

С соответствующими заявлениями американский чиновник выступил 15 февраля на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Он сказал, что основной вопрос: "Когда это закончится?".

"Через год, например, на Мюнхенской конференции в 2026-м? Мы говорим, что еще год это будет идти? Нет. Мы говорим, что это должно быть быстрее. Я живу по времени Трампа. И если он просит сделать это сегодня, то завтра он уже спрашивает, почему это не было сделано. Поэтому я публично беру 180 дней, начинаю обратный отсчет, чтобы все стороны были задействованы [...], чтобы это сложилось, чтобы это было долго, чтобы это обеспечило суверенитет Украины, и чтобы когда это остановится, оно никогда снова не началось", – сказал спецпредставитель главы США.

Он подчеркнул важность сохранения суверенитета Украины и неповторения войны.

По словам Келлога, союзники должны осознавать, что подписание гарантий безопасности – это обязательство.

"Трамп не отдаст важных интересов", – сказал он, отвечая на вопрос, есть риск быстрого "слабого соглашения" по окончании войны.

"Надо посмотреть на разные этапы. Первый – это остановка огня. Затем этап второй, третий и так далее. Поэтому надо двигаться постепенно", – отметил Келлог.

По его словам, "обе стороны, которые находятся в конфликте, должны принять решение об остановке огня". В конце концов, войну в Украине нужно остановить долгосрочно, а не "просто сейчас".

"Я закончу свое мнение следующей фразой: "Люди приходят в зал, например с плохой, некрасивой собакой, а дипломаты скажут, "какое необычное животное". Нам нужно четко называть – это ужасная война и нужно ее остановить долгосрочно, а не прямо сейчас дипломатично и осторожно. Надо остановить войну на земле", – сказал спецпредставитель Трампа.

Как писал OBOZ.UA, перед началом Мюнхенской конференции Кит Келлог заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны провести прямые переговоры, при этом "обе стороны должны от чего-то отказаться".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!