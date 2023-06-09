'Я умираю?' В Херсоне спасли 96-летнюю бабушку, пострадавшую в результате затопления части города. Видео

В Херсонской области продолжается спасательная операция на затопленных в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС территориях. Спасатели и волонтеры продолжают вытаскивать из водяной ловушки людей и животных.

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Так, в сети показали кадры по спасению 96-летней бабушки. Соответствующее видео выложили в своем Instagram фотографы Константин и Влада Либеровы.

96-летнюю бабушку Лиду эвакуировали спасатели на улице Дорофеева, которая пострадала в результате подтопления больше всего. Женщину перенесли в карету скорой, где ей оказывали помощь врачи.

Бабушка была очень испугана, она боялась, что погибнет, и постоянно переспрашивала врача об этом.

"Куда вам, я вам умру!" – ободряюще ответил женщине медик.

Ранее Данилов сказал, чем обернется подрыв оккупантами Каховской ГЭС для самой России. Он сказал, что для Москвы эти последствия будут катастрофическими.

Как отмечал OBOZREVATEL, бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак сказал, что западные военные на сто процентов уверены в том, что именно Россия взорвала Каховскую ГЭС на Херсонщине. В то же время на Западе есть СМИ, которые за деньги страны-агрессора продвигают нарратив о том, что россияне "не виноваты".

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