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"Я уверен, что украинцы победят": Борис Джонсон произнес речь в поддержку ВСУ. Видео

Анастасия Ковалева
War
1 минута
1,2 т.
'Я уверен, что украинцы победят': Борис Джонсон произнес речь в поддержку ВСУ. Видео

Экс-премьер Британии Борис Джонсон всегда отличался поддержкой Украины. Он официально выступил с речью в конце.

Видео дня

Об этом стало известно из Telegram-канала Алексей Гончаренко. Джонсон заявил, что он верит в успех Украины.

"Очень мощная речь Джонсона", – говорится в сообщении.

Борис Джонсон уверен, что контрнаступление ВСУ точно пройдет успешно.

"Я уверен, что украинцы победят. Потому что они борются как львы за свои семьи и за свою страну. А россияне – нет.Эти героические солдаты борются за свободу для всех нас. Они борются за мир и стабильность, – сообщил британский политик.

"Я уверен, что украинцы победят": Борис Джонсон произнес речь в поддержку ВСУ. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал утверждение российской пропаганды о том, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для России, и называл это "глупостью". Он призвал правительство Украины начать необходимую подготовку к вступлению в Альянс как можно скорее.

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