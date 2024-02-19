'Я желаю вам здоровья и победы': Зеленский посетил в Харькове раненых украинских защитников. Фото и видео

В понедельник, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил в Харькове раненых украинских защитников, которые лечатся в одном из медицинских учреждений города. Там гарант пообщался с воинами и медиками, а также вручил им государственные награды.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Общаясь с защитниками, он интересовался ходом лечения, самочувствием и их планами на будущее.

"Благодарю вас, парни, за все, что вы сделали и делаете. Желаю выздоровления и победы. Спасибо и нашим медикам. Вы спасаете бойцов, вы – гордость нашего государства", – отметил глава государства.

От имени украинского народа президент поблагодарил защитников за стойкость, мужество и самоотверженность, с которыми они защищали Украину и наших людей. Зеленский вручил воинам ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.

Начальник медучреждения рассказал гаранту об особенностях предоставления экстренной медицинской помощи раненым и организации эвакуационных мероприятий. Он проинформировал о работе передовых медицинских групп, которые находятся в нескольких километрах от линии фронта и оказывают первую помощь раненым воинам в специальных мобильных комплексах.

В рамках своего визита Зеленский осмотрел реанимационное отделение, оборудованное новейшими койками для больных ожогами, где ему также рассказали об эффективном использовании аппаратов острого диализа.

Президент пообщался с медицинским персоналом заведения, спросил о потребностях и обеспечении.

"За самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в защите Украины, Глава государства наградил врачей и других медицинских работников заведения орденами Даниила Галицкого и "За мужество" ІІІ степени", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских защитников в Харьковской области. В частности, глава государства приехал в командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая защищает Купянск.

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