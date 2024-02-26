'Я знаю, о чем говорю': экс-нардеп Лапин призвал суд отпустить Пашинского на поруки

Антикорсуд продолжает рассмотрение меры пресечения для Пашинского, его соратник перечислил заслуги Пашинского перед Украиной.

Председателю Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экс-нардепу Сергею Пашинскому следует избрать меру пресечения именно в виде личного обязательства из-за заслуг политика перед государством при его обороне и за поддержку ВСУ.

Об этом на заседании в Высшем антикорсуде 26 февраля во время рассмотрения избрания меры пресечения для Пашинского заявил Игорь Лапин, майор ВСУ в отставке, бывший народный депутат Украины.

"Коротко о том, можно ли мне доверить (Пашинского при взятии на поруки. – Ред.) или нет. С 2014 года я был в "Самообороне Майдана"; командир штурмовой роты батальона "Айдар"; дважды ранен. После этого стал народным депутатом 8-го созыва… Будучи в Комитете правовой политики и правосудия ВР, стоял за кулисами создания Антикоррупционного суда Украины, поэтому я видел, как из этого суда выходили невиновные сторонники Януковича, видел, как не выходили патриоты Украины, тем не менее я глубоко знаю, о чем я говорю", – сказал Игорь Лапин.

Экс-нардеп вспомнил, как во время боев с россиянами под Попасной его батальон чуть не попал в полное окружение, "и единственное, чем можно было остановить российскую бронетехнику, это были ПТРК "Стугна"; так как знаю лично Пашинского, ракеты к ПТРК у меня были, поэтому фактически тремя "Стугнами" мы закрыли фланг и батальон спецназначения, которым я командовал, в количестве 900 человек не был окружен, и удерживали позиции более месяца на высотах возле Троицкого".

"Почему я говорю, что это человек слова? Потому что он ни разу слова не нарушил. Я не знаю такой структуры в Украине, которая бы на сегодня выполнила все обязательства по доставке боеприпасов во время этого полномасштабного вторжения. Кроме тех структур, за которые брался именно Пашинский. Вы даже не можете представить, что такое иметь в сутки у себя 15 снарядов в резерве и получать полторы тысячи снарядов в своей голове от противника, а я это знаю и фактически могу утверждать, что такая помощь существенная. Конечно, можно "упаковать" Пашинского в СИЗО, назначить какой-то космический залог (который поднимет или не поднимет, может, кто-нибудь сбросится), но дело не в том… Я знаю, что Европейская конвенция по защите прав человека говорит: если из десяти человек есть хотя бы одно лицо невиновное, то очень большой риск осудить невиновного человека является величайшим преступлением", – подчеркнул Лапин.

Экс-нардеп напомнил, что патриотизм Пашинского также проявился в громкой истории с возвращением так называемой трубы Медведчука под контроль Украины.

Он добавил, что сможет также обеспечить приход Пашинского в суд, поскольку "нахожусь в Киеве, десять лет знаю Пашинского, есть транспорт, знаю, где он живет, знаю о нем очень много".

"Поэтому я даже не могу допустить, что он может нарушить слово, которое дал. Ваша честь, надеюсь, что именем Украины будет твориться только справедливость. И беру на себя это обязательство (поручительство) с полной ответственностью. Даже представить, что он нарушит свое слово, я не могу", – резюмировал Лапин.

Напомним, что 12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в здании экс-депутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.