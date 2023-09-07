Яровая рассказала, как Минюст тормозит закупку качественной зимней формы для ВСУ: в сети возмущены

Член Антикоррупционного совета МОУ, волонтер Дана Яровая заявила, что Министерство юстиции Украины тормозит закупку качественной зимней формы для Вооруженных сил. По ее словам, Минюст на согласование соответствующего приказа о регулировании закупок во время войны взял целый месяц, в то время как сроки поставки формы военным, согласно нормативам МО, – до 30 сентября.

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Об этом Яровая рассказала на своей странице в Facebook. По ее словам, соответствующий приказ о регулировании закупок уже прошел согласование Минобороны и главнокомандующего ВС Украины.

Яровая отметила, что в начале июля она инициировала восстановление приказа 375 Министерства обороны, регулировавшего прием вещевого имущества, который был фактически отменен в начале войны.

"После того, как в начале июля мы удовлетворили заявку тыла по зимней одежде, которую мы вывели на площадку Prozorro, в которой квалификационные требования были прописаны таким образом, что на торги вышли только украинские производители, я подняла вопрос о возобновлении этого приказа.

Чтобы прием проторгованной зимней одежды принимался должным образом, с проверкой качества не только пошива, но и технических условий по ткани. Потому что это жизнь, в конце концов, наших защитников", – отметила Яровая.

Так, соответствующий приказ вышел на межведомственное согласование, однако его принятие тормозит Минюст. В то же время зимняя одежда защитникам должна быть закуплена и доставлена на фронт до 30 сентября.

"Этот приказ сейчас лежит в Министерстве юстиции Украины, на рассмотрении министра юстиции Дениса Малюськи. И внимание! На согласование этого приказа во время войны Минюст взял целый месяц", – с возмущением заявила волонтер.

По этому поводу также изрядно возмутились пользователи сети: "Ой, диво дивное, как у господина министра все теряется! А проще сказать, вы – саботажники. Точка", "Я бы вам, как жена военного, рассказала, господин министр, где что искать, потому что в прошлом году летнюю форму, обувь, оснастку – за свои, зимнюю форму, обувь и т. д. – за свои, в этом году летние штаны выдали и футболку, обувь – за свои".

Также на обвинение Яровой отреагировал сам министр юстиции Денис Малюська:

"Почти никогда не распространяю чужие посты, но здесь стоит. Хорошо и талантливо написано. Неправда, конечно, написана: нет в Минюсте ни одного документа на согласовании или регистрации. Но почитал – и сам этот Минюст расстрелял бы", – написал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 февраля Госбюро расследований объявило о подозрениях трем чиновникам Минобороны, отвечавшим за закупки для армии. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, последнего подозревают в лоббировании договоров на закупку продуктов по завышенным ценам, а также в причастности к закупкам бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

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