'Ясно дал понять': Госдеп отреагировал на слова Путина о демилитаризованной зоне между РФ и Украиной

В Госдепартаменте Соединенных Штатов не понимают, как можно сделать "демилитаризованную зону" между Украиной и РФ, если российские солдаты сейчас находятся на украинской территории. К тому же у президента страны-агрессорки Владимира Путина другие цели.

Видео дня

Так в Госдепе США прокомментировали заявление Путина по поводу буферной зоны между Украиной и РФ. По словам спикера американского ведомства Мэтью Миллера, такую зону "несколько сложно сделать".

"Несколько сложно сделать демилитаризованную зону в то время, когда российские силы продолжают операции, перейдя украинскую границу. Если Россия действительно хочет показать заинтересованность в демилитаризованной зоне, то лучшее, с чего она может начать - убрать российских солдат из Украины", - сказал Миллер.

Ранее ряд пропагандистских масс-медиа РФ сообщил, что Путин высказал идею "демилитаризованной зоны", которая, по его словам, "выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости" Украины.

"Путин ясно давал понять, что не собирается менять своих целей захвата и покорения Украины", – в свою очередь отметил представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZ.UA, в качестве "подарка" для диктатора Владимира Путина к "выборам" в РФ уже избрана Авдеевка. Полный контроль над этим населенным пунктом могут планировать оккупанты.

Однако война в Украине в 2024 году может достичь своего финала, поскольку есть большая вероятность того, что Путин в конце концов умрет. Такой прогноз дал британский экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер. А в прогнозе на 2024 год, который якобы делала Ванга, она тоже видела смерть Путина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.