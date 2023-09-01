Являются ли болезни пищеварения основанием для освобождения от мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Под нее подпадают все граждане Украины от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свой военный долг.

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Однако некоторые категории мужчин не подлежат призыву в военное время из-за состояния здоровья, в частности из-за болезней пищеварения. Все военнообязанные, получающие повестки, направляются на военно-врачебную комиссию.

При принятии решения о пригодности к военной службе ВЛК руководствуется Приложением 1 к Положению №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Призывники, имеющие определенные заболевания, делятся на две категории:

получающие ограниченную или отсроченную пригодность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;

те, кого относят к категории негодности и исключают из списков на призыв в службу как в мирное время, так и во время войны.

Болезни органов пищеварения, с которыми исключают из военного учета:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

всевозможные грыжи (паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости) со значительными нарушениями функций.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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