'Юный парень не успел создать семью': на фронте погиб воин из Ривненской области Вадим Павловский

В боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Ривненской области Вадим Павловский. Жизнь бойца оборвалась 17 августа.

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Герой получил несовместимое с жизнью ранение в районе Соледара. Об этом в Facebook сообщает Корецкий городской совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

Старший солдат Вадим Павловский 1999 года рождения погиб во время штурмовых действий. Жизнь военного оборвалась за 11 дней до дня рождения.

"Юный парень не успел создать семью, продолжить свой род или построить успешную карьеру, но успел дать отпор врагу. Он погиб за 11 дней до дня рождения. Незваная война российских мерзавцев лишила Вадима шанса встретить его в кругу друзей и семьи, ведь он пошел защищать наш родной край и пал в этой битве смертью храбрых", – говорится в сообщении.

Напомним, на войне с российским агрессором погиб 30-летний военнослужащий ВСУ Илья Серко из Ривного. Он не служил в армии, но не скрывался от мобилизации и встал на защиту страны ради своих самых родных.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Герой отдал свою жизнь за независимость Украины на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождая от врага Херсонщину, в боях погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из Ривне. Парень встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, после войны планировал жениться.

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