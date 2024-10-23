Юрий Голик показал, как 28 бригада уничтожает врага бомбером STING Mad Max

Укрепление, техника, склады БК в заброшенных зданиях – ударный дрон STING Mad Max эффективно поражает цели на разных направлениях фронта. На вооружении подразделения ударных БПЛА 28 бригады им. Рыцарей Зимнего Похода беспилотник сейчас "служит" в Донецкой области и в Курской области. Кадры его взрывного использования обнародовал предприниматель и волонтер Юрий Голик, ранее вместе с партнерами сформировавший команду инженеров-дронопроизводителей.

На записях техника работает на низких высотах, что увеличивает качество поражений цели. Для этого STING Mad Max может "зависать" в конкретной точке пространства, упрощая проведение сброса боеприпаса. Особым бонусом в использовании бомбера является его иммунитет к средствам РЭБ – защищенная линия связи и управления позволяет гарантированно прорваться к цели и уничтожить ее, а затем вернуться домой к следующим миссиям.

"Поражает мастерство наших военных. А еще приятно, что наша "птица" пришлась им по вкусу и помогает качественно истреблять оккупантов. Консультации с боевыми пилотами не прошли даром", – рассказал Юрий Голик.

Производители передали ряду подразделений как бомбер Mad Max, так и его собратья — камикадзе Prymara. По сообщению предпринимателя, скоро к ним присоединятся еще и беспилотники модели Spider, также из неуязвимой к РЭБам линейки STING. Этот дрон-ретранслятор будет сопровождать взрывных партнеров в боевых вылетах, усиливая сигнал управления и видеосвязи.

В настоящее время команда работает над внесением беспилотника Spider в номенклатуру НАТО. Ранее свой код в ней уже получил STING Mad Max.