Ювелирная работа: снайпер ВСУ 'снял' вражеского корректировщика с расстояния почти 2 км. Видео

Украинский защитники продолжают уничтожать живую силу российских оккупантов. Так, в результате удачной операции был ликвидирован корректировщик врага.

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Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он отметил успешную работу снайпера (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ювелирная работа снайпера группы "Призрак" Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на Бахмутском направлении", – заявил генерал.

Он рассказал, что украинский военный одним выстрелом уничтожил корректировщика армии РФ с дистанции 1800 метров.

"Группа работала с прикрытием снайпера с позывным "Альфа", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении снайпер Вооруженных сил Украины с позывным "Даня" ювелирно "отминусовал" российского оккупанта. Дистанция, на которой был совершен меткий выстрел, – 420 метров.

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