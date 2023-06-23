Украинский снайпер "Даня" уничтожил оккупанта под Бахмутом с расстояния 420 метров: Сырский показал видео

На Бахмутском направлении снайпер Вооруженных сил Украины с позывным "Даня" ювелирно "отминусовал" российского оккупанта. Дистанция, на которой был совершен меткий выстрел, – 420 метров.

Видео дня

Видео работы снайпера поделился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Генерал-полковник опубликовал соответствующие кадры 23 июня на своем канале в Telegram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Известно, что "Даня" защищает Украину в составе группы "Призрак" Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого.

"Ювелирная работа... Он уничтожил россиянина с 420 метров", – отметил генерал-полковник.

Сырский добавил, что наши воины работают 24/7 для приближения победы Украины.

Добавим, что за минувшие сутки (22 июня) Силы обороны ликвидировали еще 680 оккупантов (всего за время полномасштабного вторжения России – 223 330 захватчиков). Сколько военной техники потерял враг, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в сети показали видео, как воины Вооруженных сил Украины сожгли российскую боевую машину из комплекса дистанционного минирования "Земледелие". Точный удар корректировал наш БПЛА "Лелека-100" отечественного производства.

– Также защитники Украины показали видео, как их дрон сбросил взрывчатку на место хранения российских мин. "Бавовна" была такой силы, что "птичка" наших воинов попала под взрывную волну и была подбита.

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