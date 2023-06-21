Дрон отработал не хуже HIMARS: бойцы 72-й бригады ВСУ эффектно уничтожили склад мин врага. Видео

Защитники Украины показали видео, как их дрон сбросил взрывчатку на российские мины, которые оккупанты хранили в куче. "Бавовна" была такой силы, что "птичка" наших воинов попала под взрывную волну и была подбита.

Видео дня

Роликом поделилась пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ. Запись опубликовали в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда дрон отработал не хуже HIMARS", – подписали кадры представители 72-й ОМБр.

Воины не уточнили, где была проведена эта операция. Отметим, что мощный взрыв зафиксировал как маленький дрон, который и совершил подрыв вражеских мин, так и другой украинский беспилотник, который наблюдал за происходящим издалека.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Генштаб ВСУ сообщил, что 21 июня основные усилия российской оккупационной армии были сосредоточены на боевых действиях на востоке Украины, а именно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

– В течение 20 июня Силы обороны ликвидировали еще 540 оккупантов. Более детально о потерях врага можно почитать по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!