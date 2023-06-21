Враг сосредоточил усилия на оккупации всего Донбасса: Силы обороны отразили 30 атак врага – Генштаб

Основные усилия российской оккупационной армии 21 июня были сосредоточены на боевых действиях на востоке Украины: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

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Об этом в свежей сводке вечером в среду, 21 июня (483-и сутки полномасштабной войны), сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook. Информация приводится по состоянию на 18:00.

Пресс-служба отметила, что Российская Федерация продолжает убивать мирное население, игнорировать законы и обычаи войны, использовать тактику террора.

За сутки оккупанты совершили свыше 30 авиационных ударов. В частности, были применены шесть иранских Shahed-136/131. Все эти дроны-камикадзе уничтожены нашими защитниками. Помимо этого, захватчики совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданских, повреждены жилые дома и другая инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в ГШ ВСУ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Российские войска нанесли авиационные удары по населенным пунктам Леоновка, Николаевка Черниговской области и Волфино Сумской области. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леоновка на Черниговщине; Середина-Буда, Сытное, Фотовиж, Новые Вирки, Волфино, Шпиль, Ободы, Кондратовка, Локня, Степное на Сумщине, а также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугроватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочково, Плетеновка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рублено, Анискино, Милово на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты ударили авиацией в районе Синьковки Харьковской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Дибровы на Луганщине и Серебрянки на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска – Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении захватчики производили безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Первомайского, нанес авиационные удары близ этих населенных пунктов, а также Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Александрополя, Керамика, Новокалинового, Бердичей, Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового и Невельского на Донетчине.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки, успеха не имел. Совершил авиационный удар в районе Красногоровки и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВС РФ проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара, успеха не имели. Вражеский авиационный удар произошел в районе Новомихайловки. Зафиксированы обстрелы оккупантами населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонные действия. Захватчики вели безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области.

Враг нанес авиационных ударов в районах Преображенки и Стопногорска Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожево, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Червоное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Шляховое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В Генштабе добавили, что наша авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск и шесть – по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками был уничтожен ударный вертолет Ми-24 захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и состав боеприпасов врага.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 июня спикер государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад заявила об успешном применении отечественного беспилотника с дальностью около 1000 километров.

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