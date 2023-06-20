Украина успешно применила отечественный беспилотник дальностью 1000 км – Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" произвел успешное применение нового беспилотника. Его дальность составляет около 1000 км.

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При запуске беспилотника присутствовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщила спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад, опубликовав фото с главкомом, сделанное после успешного применения БпЛА.

Сад запостила фото, на котором зафиксирован, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. На фотографии все присутствующие явно очень довольны.

Пресс-секретарь "Укроборонпрома" объяснила причины хорошего настроения.

"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – написала она.

Сад не уточнила, где именно было осуществлено успешное применение. Так что украинцы в комментариях начали выдвигать собственные предположения. В частности, вспомнили о взрыве на Тамбовском пороховом заводе, который раздался в России днем 20 июня. Там погибли по меньшей мере 4 работника, еще 12 получили ранения.

Напомним, в январе 2023 года в "Укроборонпроме" провели успешные испытания украинского ударного дрона с дальностью в 1000 км. Он может переносить полезную нагрузку до 75 кг.

А в начале июня министр обороны Украины Алексей Резников заговорил об украинских ракетах дальностью 1000 км. По его словам, средства на реализацию соответствующей программы уже выделены. Ее исполнителями являются украинские производители.