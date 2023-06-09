Оккупантам приготовиться: Резников заговорил об украинских ракетах дальностью 1000 км
У Украины очень хорошие перспективы создания для своего оборонного сектора ракет. Они имеют дальность более 1000 км.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. В Украине была утверждена ракетная программа, на которую уже были выделены официальные средства.
"У нас очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1000 км", – сказал министр в четверг.
Резников напомнил, что в Украине утверждена ракетная программа, на которую уже официально выделяют средства.
"Исполнителями программы являются украинские производители", – отметил он.
Кроме того, министр подчеркнул, что российский крейсер "Москва" был утоплен украинскими ракетами "Нептун".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– силы противовоздушной обороны ночью вторника, 6 июня, уничтожили в небе Украины 35 российских крылатых ракет. Они летели из района Каспийского моря, большинство – в направлении Киева;
– на подлете к столице было сбито около 20 российских ракет. В Киеве прилетов не допущено, но есть повреждения из-за падения обломков сбитых целей – в Дарницком районе;
– ночью 4 июня оккупанты применили для ударов по украинским городам крылатые ракеты Х-101/Х-555 и иранские ударные дроны Shahed. Силы ПВО уничтожили четыре из шести таких ракет и шесть из восьми БПЛА.
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