Ювелирная работа: воины ВСУ захватили самый современный российский танк Т-90М 'Прорыв' под Роботиным. Фото, видео

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Запорожском направлении. Под уволенным Роботиным воины Вооруженных сил Украины захватили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв".

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Наши военные отработали ювелирно, почти не повредив саму технику. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"Новейший российский танк Т-90М Прорыв, который российская пропаганда называет "лучшим в мире", которому "аналогов нет", подбит и захвачен украинскими воинами в боях за село Роботино Запорожской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестный расчет украинского противотанкового ракетного комплекса или оператор БМП Bradley ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка, прожег отверстие в броне, в результате чего был уничтожен российский командир. Но пожара не произошло, танк не вышел из строя и остался практически целым и ремонтнопригодным. Его захватили бойцы отдельного штурмового батальона "Скала".

Отметим, что "Прорыв" является основным боевым танком русской армии. Первые такие танки поступили в ВС РФ в 2020 году. Всего было выпущено менее 100 единиц такой техники. Основными особенностями модернизации танка стала замена старой башни на новый боевой модуль, оснащаемый усовершенствованной СУВ "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена, новый автомат зарядки и модернизированная пушка 2А46М-5.

Стоимость такой техники составляет более 4 миллионов долларов.

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Напомним, накануне стало известно, что защитники Украины уничтожили еще один новейший российский танк Т-90М "Прорыв", обстреливавший позиции наших воинов. Вражеский танк "аналоговнет" обнаружила аэроразведка 3-й штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL: подразделение ударных беспилотников "Шершни Довбуша" из состава 68-й отдельной егерской бригады уничтожили вражеский состав противотанковых мин. Лишь одной гранатой защитники попали в цель оккупантов, что спровоцировало мощную детонацию.

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