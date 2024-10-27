Всім вітання з Південної Кореї!

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Найближчими днями працюватиму тут. Буде багато цікавого. Південна Корея перетворюється на стратегічного партнера України. Бо для її ворога - Північної Кореї - наша країна стає полігоном. По відпрацюванню навичок сучасної війни дронами. Аби потім застосувати цей досвід проти південного сусіда. Що нас обʼєднує. Ніхто так незацікавлений як Україна та Південна Корея щоб жоден північнокорейський найманець не повернуся до дому. Живим. Тож скоро Сеул запропонує Києву багато цікавого… А я це вже побачу днями тут на місці та роскажу вам)

Тим часом новини з полів. Північнокорейські добровольці служитимуть у так званому батальйоні "К". Виконуватимуть завдання групами по 30 осіб. Їх забезпечать зброєю, боєприпасами та сухпайками. А ще — перекладачами. До кожного взводу приставлять 3 російських командира зі складу 810 обрмп. Вони вивчають такі команди корейською: "йдіть уперед", "убивайте усіх", "я-триста", "евакуація". Окремі представники КНДР також налагоджують взаємодії з 11 одшбр. Існує ймовірність, що корейці будуть вмирати у штурмах за Мартинівку. Це біля Суджи. Бойове хрещення. Ну-ну. Далі буде.