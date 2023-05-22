'За 30 дней раз 40 чуть не сдох': оккупант пожаловался на успехи ВСУ на фронте. Аудиоперехват

Армия Российской Федерации несет огромные потери в войне с Украиной. ВСУ регулярно и метко атакуют врага.

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Об этом рассказал один из военнослужащих РФ по телефону. Разговор был перехвачен Главным управлением разведки МО Украины.

"Нас раз*бали. Осталось 30 человек", – в панике заявляет оккупант своему собеседнику.

Он также рассказал о своем ранении, которое получил в результате военных действий.

По его мнению, реальная ситуация и "картинка" на российском телевидении не совпадают.

"Я уже и затрехсотился, бл*дь, птичка, коптер, гранату скинул п*дарас в ноги прям точно", – рассказал он об атаке дронов на россиян.

Также он отметил, что ВСУ регулярно обстреливают их места нахождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Кроме того, россияне рассказывают, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.

В телефонных разговорах с родными российские оккупанты жалуются, что сходят с ума, побывав на передовой. Они напуганы своими боевыми потерями в Украине – в некоторых подразделениях не осталось офицеров. Чтобы не воевать с украинскими военными, оккупанты ломают собственную технику. В этом их поощряют родственники из России.

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