Борьба с противозаконными методами мобилизации: удастся ли Раде решить проблему 'бусификации'

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12442, который устанавливает уголовную ответственность для должностных лиц ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Речь идет в первую очередь о борьбе с так называемой бусификацией – когда военнообязанных гребут прямо на улицах, и после молниеносного прохождения медицинской комиссии они оказываются в действующих войсках.

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Сможет ли данный законопроект, если он будет принят, решить возложенную на него задачу, читайте в материале OBOZ.UA.

Начало борьбы с противозаконными методами мобилизации

Явление, названное "бусификацией", в 2024 году приняло такие масштабы, что, по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово", этот неологизм стал словом года (в 2023 году словом года была определена "мобилизация", а в 2022-м – целая фраза "русский военный корабль, иди на х*й").

В последнее время проблема "бусификации" обострилась чрезвычайно. Настолько, что она уже стала приводить к вооруженным нападениям на сотрудников ТЦК и терактам. Проблему начали решать на высшем уровне. К чести властей, стоит отметить – еще до вышеуказанных вопиющих событий.

Еще 20 января два комитета ВР – по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности – провели совместное заседание, в ходе которого обсудили факты противоправных действий должностных лиц ТЦК. В частности, применение насилия, препятствование деятельности адвокатов, создание блокпостов без соответствующих документов.

В заседании также приняли участие представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, СБУ, ГБР, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора, а также уполномоченного ВР по правам человека.

27 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №12442 "О внесении изменений в Уголовный кодекс о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий".

Согласно законопроекту Уголовный кодекс Украины предлагают дополнить новыми статьями. Первая – 337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе". Вторая – 426-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Во время военного положения за нарушение закона должностным лицам ТЦК, председателям и членам ВВК будет грозить лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. С лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 года до 3 лет.

Новый закон имеет превентивную цель

Как рассказал OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, цель этого законопроекта – уменьшить уровень возмущения общества "бусификацией", нарушениями прав человека сотрудниками ТЦК и членами ВВК.

"ТЦК – представители органов государственной власти в широком смысле. Они обязаны действовать с соблюдением норм закона. Но, к большому сожалению, у нас есть много случаев, когда эти нормы нарушаются. Не сказал бы, что они носят массовый характер, но каждый подобный случай – резонансный, он становится достоянием общественности и льет воду на мельницу вражеской пропаганды. Насчет ВВК: сейчас нам в комитет поступает много сигналов – человек не может служить по состоянию здоровья, но его все равно признают пригодным. Все больше случаев, когда в ВСУ отправляют людей с серьезными болезнями, расстройствами и зависимостями, бесполезно расходуются ресурсы государства и армии", – говорит Федор Вениславский.

Но тут возникает некая дилемма. Существует мобилизационный план государства и, соответственно, есть пропорциональные мобилизационные планы для каждого ТЦК, которые должны выполняться. Не выполнишь – виноват. Выполнишь любым путем – тоже виноват. Насчет ВВК: признаешь военнообязанного непригодным, могут заподозрить в коррупционных действиях. Признаешь пригодным – тоже риск. А вдруг он на самом деле непригодный?

Одним словом, ТЦК и ВВК, без которых продолжение успешной войны в любом случае невозможно, попадают теперь, образно говоря, между молотом и наковальней. И как вообще точно определить, кто виновен в "бусификации"? Военнослужащие ТЦК, которым дали приказ доставить к вечеру столько-то военнообязанных, или начальник военкомата, которому нужно выполнить план и который отдал соответствующий приказ? (А если нет, то, мол, самих на фронт отправлю).

"Да, тут тонкая грань. Конечно, если какой-то рядовой сотрудник ТЦК будет нарушать во время проверки права военнообязанных, а начальник ТЦК об этом не узнает, то оснований для привлечения его к ответственности не будет. Но новый закон имеет превентивную цель – невозможность нарушения законодательства, он должен служить сдерживающим фактором, чтобы подобных случаев больше не было", – говорит Федор Вениславский.

Почему мобилизация пошла под откос

Сможет ли новый закон выполнять превентивную цель – тот еще вопрос.

"Попробуй докажи виновность сотрудников ТЦК или ВВК. Законопроект так себе, ни о чем. Работать он не будет, никто никогда вину военкоматов не докажет. Вон у нас Крупу, главу Хмельницкой МСЭК, еще в октябре задержали. С поличным. Известно, скольких прокуроров она инвалидами сделала. И что дальше?" – говорит OBOZ.UA бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

Возникает резонный вопрос – почему все так происходит? Ведь еще в мае 2024 года вступил в силу Закон об усилении мобилизации, который должен был отрегулировать мобилизационные процессы. Появился "Резерв+". Военнообязанные обновили данные и ждали вручения повесток цивилизованным путем, в том числе и через почту. Что пошло не так, почему начались "облавы"?

"Проблема в том, что законопроект об усилении мобилизации изначально был неполноценным. В нем не были введены необходимые нормы, которые реально помогли бы бороться с уклонистами. Например, блокирование банковских счетов, банковских карт. Из всех санкций – какие-то штрафы и запрет управлять автомобилем... Военнообязанным это не страшно, они повестки игнорируют. А мобилизационные планы выполнять нужно. Вот и получилось то, что имеем", – рассказывают OBOZ.UA в одном из областных ТЦК и СП.

Впрочем, Федор Вениславский, который сам признает, что в законе об усилении мобилизации не были прописаны те жесткие меры против уклонистов, которые изначально предполагались, уверен, что законопроект №12442 будет принят во втором чтении уже в середине марта.