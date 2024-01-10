За четыре дня уничтожили 29 объектов врага: Сырский показал работу ударной группы БпАК 'Асгард'. Видео

Украинские воины ударной группы беспилотных авиационных комплексов (БпАК) "Асгард" подразделения "Очі" в течение четырех дней уничтожили 12 скоплений живой силы оккупантов. Также нанесены потери врагу в военной технике.

Видео дня

"Взрывное" видео боевой работы защитников опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале 10 января. По его словам, в целом под удары группы "Асгард" попали 29 объектов врага.

В частности, защитники обезвредили 12 скоплений вражеской живой силы, а также ударили по двум местам хранения и транспортировки БК и 15 единицам техники захватчиков.

"Работа ударной группы БпАК "Асгард" подразделения "Очі". За четыре дня было уничтожено 12 скоплений ЛС противника, два места хранения и транспортировки БК, 15 единиц техники противника. Слава воинам", – рассказал Сырский.

На опубликованных кадрах видно, как дроны украинских воинов прилетают в блиндажи оккупантов, а также поражают автомобильную технику врага.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были ликвидированы около 800 оккупантов и 67 единиц вражеской техники и вооружений. С начала войны потери врага в живой силе достигли почти 367 тысяч человек.

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