За день – минус пол батальона врага: в Третьей штурмовой рассказали о новом рекорде по уничтожению врага. Видео

В Третьей штурмовой бригаде сообщили о рекордном количестве потерь врага за сутки. На участке ответственности защитников было уничтожено ориентировочно 300 российских окупантов – это примерно половина батальона.

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Еще недавно украинские военные фиксировали потери на уровне вражеских рот, то есть около 100 человек. Но сейчас речь идет о безвозвратных потерях в масштабах всего батальона, которые враг испытывает только за один день. Об этом рассказал командир группы "Терра" с позывным "Абдулла" в эфире "Мы – Украина".

"Недавно мы говорили о том, что за один день враг мог спустить в наши позиции, разбить фактически пехотой до роты. В ротах – это 100 человек, если она полностью закомплектована. То сейчас у нас есть новый рекорд – за день враг – пол батальона. 300 человек. Ну 300 человек безвозвратных потерь Третья отдельная штурмовая бригада нанесла врагу на участке ответственности", – рассказал "Абдулла".

По его словам, бойцы Третьей штурмовой удерживают один из самых больших участков фронта — около 115 километров. Урон врага был нанесен по всей этой зоне, но даже с учетом масштаба, количество ликвидированных захватчиков поражает.

"И надо, конечно, понимать, что это очень большая деятельность. Мы сейчас удерживаем один из самых больших участков на одну бригаду — около 115 километров. Да, это на весь участок столько потерь было нанесено, но, друзья, хотелось бы, что вы представили, насколько это много, насколько это большое давление на удерживаемые позиции", – отметил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области у оккупантов не остается шансов на атаки, ведь украинские защитники продолжают их кошмарить, нанося удары по врагу. В этот раз бойцы Третьей штурмовой бригады жестко ударили по позициям россиян, уничтожив их технику и пехоту.

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