Самолет 55-го поколения

Тем временем, пришли спутниковые снимки, которые дали основание говорить вслух о том, что произошло вчера. Оказывается, вчера были нанесены удары по двум крайне важным аэродромам лаптей и в частности – по авиабазе "Ахтубинск", где базируются самолеты 55-го поколения Су-57, в девичестве ФАК-ПА. И вот оказалось, что вчера к одному из самолетов таки вернулось прежнее название, поскольку он сильно испортился и судя по фото, уже никто никогда не поедет на нем. И уж точно он не будет летать в сторону Украины и запускать ракеты Х-50.

Надо заметить, что атака произошла на расстоянии почти в 600 километров от линии фронта и соответственно – километров 700 от места запуска дрона, но как видно, на степень прожарки экс-аэроплана это вообще никак не повлияло. К сожалению, детализация не позволяет судить о том, насколько комбинированной была прожарка, в смысле с кровью или нет, но сам самолет явно приобрел пикантную, хрустящую корочку как у курочки.

Таким образом противник потерял редкостную вундервафлю, которую сам позиционировал как еще круче, нежели и так совсем крутой Су-35. И что самое обидное, для его начинки самые разные специалисты шпионского цеха тянули с Запада редкостные детали, которые сами лапти никогда не производили и теперь уже точно – не будут производить, а тут – прилетел относительно копеечный дрон и потушил ему свет. А все потому, что рядом не было танка "Армата", который точно застрелил бы наглого дрона.

Самое же обидное в этой ситуации даже не это, а вчерашнее заявление местного гауляйтера о том, что все воздушные цели, замеченные над Астраханской областью, были успешно сбиты. Раз так, то значит, не все цели были замечены, как минимум. А вообще, напрашивается другой вывод. Цели действительно были сбиты и вот одна из них – сбита в том же стиле, как это бывает с НПЗ, которые тоже успешно перехватывают дроны, а потом – горят от обломков сбитого дрона. Здесь же дрон удалось сбить новейшим аэропланом. Да, самолет показал вспышку, хлопок и задымление, но важен конечный результат, а он – очевиден – дрон таки уничтожен. В общем, счет этим вундервафлям открыт, а мы помним, как нечто подобное случилось и с самолетами ДРЛО А-50. Первый из них был поврежден дроном, а спустя время – два были сбиты уже в воздухе. Так что Су-57 есть на кого равняться.

Именно в этой истории есть пикантный момент, который придает ей особый вид. Дело в том, что эта база, в частности, используется для того, чтобы на соседнем полигоне Ашулук испытывать самые передовые системы ПВО. То есть, в этой локации имеется самая новейшая зенитная оборона и более того, там находится самый опытный персонал, по этой части. Теоретически, здесь вообще ничего не должно пролететь незамеченным и не сбитым, но как оказалось – не все так однозначно. С другой стороны, местным сборщиком цветных металлов сегодня явно повезло, поскольку выпал натуральный джекпот.

Моздок превращается в Моздец?

Вообще, глядя на то, что вчера происходило с очень ценными и главное – редкостными "птичками" противника, можно заподозрить, что там случилось нашествие ящура. Ведь на самом деле, прилетело не только по аэродрому в Астраханской области противника, но и по авиабазе стратегической авиации, в которую сейчас превращен аэродром Моздок. Вчера мы писали о том, что в направлении базы пролетело минимум два наших беспилотника, но насколько удачной была атака, мы тогда не знали, да и сейчас наши военные вроде бы не дали официального комментария, в отличие от сожженного Су-57.

Зато комментарии дает один из осведомленных ТГ-каналов противника. Тут следует учитывать, что о своих потерях они пишут неохотно и если что-то такое признают, то делают это крайне сдержанно, притушивая накал ситуации. И тем не менее, даже с учетом этих факторов, описании ситуации по авиабазе Моздок, получилось не очень радостным.

"Вражеские беспилотники атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии. Предварительно на аэродром летело три беспилотника, один из которых упал в 200 метрах от военного объекта, еще один был сбит ПВО.

По информации наших источников, один из дронов долетел до аэродрома и попал в стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Специалисты возлагают надежды, что его можно будет восстановить, но отмечают, что для ремонта понадобится не менее 6 месяцев, а может даже больше.

Собеседники говорят, что на момент атаки аэродром Моздок не был защищен серьезными системами ПВО.

"Сейчас всё ПВО работает на фронте, часть забрали на Москву, частью прикрыли объекты нефтепереработки", – сказал источник в Минобороны".

И тут хочется процитировать одноглазого шахматиста: "Минуточку! У меня все ходы записаны!", в смысле вчера местный гауляйтер натурально рвал на себе кальсоны, заявляя о том, что все цели были сбиты и атака успешно отражена. А сегодня получается, что Моздок и вовсе не был защищен системами ПВО. Чем же тогда все цели были сбиты, матом? Ну и в свете выяснившихся деталей, тогда надо дать какое-то пояснение тому, что случилось с аэропланом Ту-22М3 – последней итерации этой модели – носителем ЯО. Надо было хотя бы выдвинуть версию о том, что покурили не там или летчик сильно кашлянул или сотворил тоже самое, но более другим местом, и перепадом давление доставил самолету повреждения. Как-то надо выкручиваться из этой ситуации.

Но в любом случае, только за субботу – 8 июня, из строя выведены два редкостных самолета, один – насовсем, а другой, как минимум – надолго. И заметим, все это произошло на фоне того, что они все сбили. Впрочем, если они и дальше намерены сбивать именно таким образом, то и пускай себе. Думаю, что никто возражать не станет.