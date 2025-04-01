За март враг оккупировал 133 кв. км украинской территории: в DeepStatе оценили ситуацию

За март 2025 года войска страны-агрессора России оккупировали 133 квадратных километра территории Украины. Результативность армии захватчиков продолжает падать, в то же время оккупанты возобновили наступательные операции на нескольких направлениях, в том числе на Покровском.

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Об этом во вторник, 1 апреля, рассказали в аналитическом проекте DeepState. Там отметили, что показатель захвата украинской территории агрессором является сопоставимым с апрелем и июнем 2024 года.

"Продолжается падение результативности кацапских войск. По сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в шесть раз", – заявили в DeepState.

В то же время аналитики добавили: это не значит, что враг затих и ждет "договорняка" – россияне возобновили наступательные операции на нескольких направлениях.

В частности, во второй половине марта начала существенно возрастать интенсивность на Покровском направлении и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона к югу от города иногда просто сыпалась, говорится в сообщении DeepState.

По словам аналитиков, несмотря на усталость в Силах обороны и немалое количество проблем, украинским защитникам удается взять себя в руки и минимизировать успехи врага.

У оккупантов также "не все гладко" – в плен попадают россияне, которые за три-четыре дня проходят их аналог базовой общей военной подготовки.

Однако в настоящее время у врага есть своеобразный резерв – курская группировка и большой вопрос, куда он его перебросит или разделит, отмечают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны ранее отметили, что защитники Украины продвинулись на Белгородщине и под Покровском. В то же время у оккупантов есть определенные успехи на участках фронта под Купянском, Торецком и Покровском.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко 31 марта рассказал, что враг в настоящее время прежде всего пытается полностью захватить всю Донетчину. Но понимая, что это не удастся сделать быстро, оккупанты надеются возобновить контроль над территориями, с которых их выбили Силы обороны.

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