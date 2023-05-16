За месяц убито более 200 гражданских, 11 из них дети: Кислица рассказал о военных преступлениях РФ в Украине

Только за апрель 2023 года оккупационная армия России совершила в Украине 6139 военных преступлений. В результате преступных террористических действий оккупантов только за один месяц погибли 207 мирных украинцев, среди которых 11 детей.

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Об этом сказал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных наций Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН в понедельник, 15 мая, передает Укринформ. Дипломат напомнил, что Россия начала новые массированные атаки на украинские города с использованием десятков иранских дронов-камикадзе, крылатых ракет и С-300.

Существенные повреждения гражданской инфраструктуры и человеческих жертв получили города Хмельницкий, Тернополь, Николаев, Харьков, Константиновка и другие.

Также Кислица подчеркнул, что российские оккупанты терроризируют обстрелами освобожденные Силами обороны Украины города и села. Он отметил, что террор против деоккупированных территорий стал визитной карточкой армии России.

Постпред напомнил, что в Умани, где российская ракета попала в жилой дом, погибли 23 человека, из них 6 детей. Тогда минобороны РФ отчиталось об ударе "прямо в цель". А на Черниговщине обстрелами села Лизуновка оккупанты убили 14-летнего парня. Это, по его словам, очередное проявление подлой тактики РФ, которую оккупанты применяют против освобожденных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевской области внесли в базу "Военный преступник" 5,6 тысяч российских окупантов. В общей сложности она насчитывает более 200 тысяч военных страны-террориста РФ.

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