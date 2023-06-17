За неделю потери 12 человек, плюс 90 сбежали: оккупант рассказал о безудержном желании расстреливать дезертиров. Перехват

Российский оккупант рассказал сестре о больших потерях и дезертирстве в рядах армии РФ. Он заявил, что из его подразделения сбежали 90 зеков, из-за чего "командир ходит бледный, как поганка".

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Перехват телефонного разговора захватчика 17 июня обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Оккупант пожаловался на дефицит вооружения, поскольку его товарищи по службе стреляют в состоянии алкогольного опьянения (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Гранаты, патроны, пулемет здесь, вся х**ня заканчивается. Так если стреляют по пьяни. Выходят и начинают хохлов кошмарить, а они ответку минометами х***ят", – заявил военный РФ.

Он также рассказал сестре об идее запустить на украинские позиции "две ракеты", которые стоят "каждая по полмиллиона".

"Прикинь, пацаны в отпуск собирались, сидели гуляли короче, снаряд влетел. Представляешь, два "двухсотых", вот сейчас мамкам отправят двух человек. И трое 50/50, не знаю, выживут ли. Но тоже уже увезли. Вообще жесть, потери у нас за одну неделю, глянь, человек 12. Таких потерь у нас давно не было", – рассказал захватчик.

Помимо боевых потерь, его подразделение лишилось почти сотни захватчиков беглецами.

"У нас командир ходит бледный, как поганка. Прикинь, ублюдки, 90 человек с***ались – зеки. Не из "Вагнера", наше там подразделение. Пи***асы, будем расстреливать. Я говорю, в живых никого не будем брать", – возмутился оккупант.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупант в перехваченном разговоре пожаловался на большие потери. По его словам, ВСУ постоянно атакуют позиции противника, а захватчики не всегда отвечают на обстрелы.

– За сутки 16 июня в Украине были обезврежены около 670 оккупантов, 12 танков и 22 артиллерийских систем врага. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.