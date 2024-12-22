'За покой и мир отдал самое ценное': в боях за Украину погиб 24-летний защитник из Одесской области. Фото

В боях за Украину погиб воин из Одесской области Игорь Головачук. Жизнь Героя оборвалась в Луганской области 16 декабря.

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В прошлом месяце Игорю Головачуку исполнилось 24 года. Трагическое известие сообщили в Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

"На щите, но несломленным и непокоренным, возвращается в родительский дом житель села Алексеевка главный сержант Головачук Игорь Валерьевич (09.11.2000 г. р.), который погиб 16 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.

Защитник до последнего вздоха соблюдал присягу на верность украинскому народу, отметили в Белгород-Днестровской РГА, он "мужественно и с честью исполнил воинский долг" и пал, защищая Украину, ее свободу и независимость.

Смертельные ранения Герой получил в бою вблизи Новоегоровки Сватовского района Луганской области 16 декабря.

"Игорь стремился жить в свободном и соборном государстве, поэтому вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защитить свою родную землю от российской орды. За наше спокойствие, мир он отдал самое ценное – свою жизнь. Защитник Украины навсегда останется в памяти своих родных и близких чутким, искренним, заботливым человеком. Белгород-Днестровская районная государственная (военная) администрация выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего и обращается ко всем жителям громады с просьбой достойно провести военнослужащего, защищавшего наше государство от российских захватчиков", – добавили в райгосадминистрации.

Дату прощания с Героем на его малой родине пока не назвали. Однако людей призвали достойно встретить воина, который погиб от рук оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Северском направлении погиб воин с Прикарпатья. Свой последний бой 35-летний Ярослав Гавришко принял на Северском направлении.

К украинскому войску солдат Ярослав Гавришко присоединился в феврале 2023 года. Служил оператором противотанковых ракетных комплексов. Погиб 15 декабря.