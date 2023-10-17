'За полчаса мы развалили первую группу в хлам': пограничник рассказал об ожесточенном бое с оккупантами в Донецкой области. Видео

Украинские воины активно приближают победу в российской войне против нашей страны. Бойцы оперативно и слаженно ликвидируют врага.

Доказательством этого является рассказ пограничника Ивана об ожесточенном бое с противником в Донецкой области. Видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда были активные боевые действия, я услышал крики с российской стороны, что они ранены и забросали гранатами, то я им уже давал знать, что это работает 105-1 пограничный отряд. Первую группу развалили в хлам. Их было семь человек. Шесть" 200-х" – это первые полчаса боя было. Сразу. И один "300-й". Мы его забрали. В 5 утра начался уже артобстрел", – рассказал боец.

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Некоторые фрагменты боя пограничник снял на свой смартфон.

"После того, как закончился артобстрел, мы услышали, как уже к нам приближается техника. Это был танк, БПМ, первых два заскочило, я забросил гранатой. Это уже один здесь лежит и один упал. Думал выскакивать, но в такой позе. Он ногой вскочил, хотел вылезть и я забросил гранату. Третий вышел на меня, уже понял, откуда вылетают гранаты, выскочил на меня и не смог сделать выстрел просто. И я понимаю, что у него проблемы. Тогда я сориентировался и на него гранату бросил" , – добавил защитник.

Боец отметил, что враг шел на них очень слаженно, но украинские воины разбили противника, чем создали у них хаос.

"Они начали отходить, оттягивать, но они стали друг друга бросать. Потому что он даже кричал "Золотой, Золотой", этот уходил и его не унес", – сказал боец.

По словам пограничника, оккупанту дали хлеб и воду, а также оказали медицинскую помощь.

"Потом взяли носилки, и через позиции, под обстрелами, рискуя своей жизнью, ради его жизни... Он был очень удивлен нашей работой", – рассказал пограничник.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники в рядах Сил обороны Украины продолжают увольнять украинское Запорожье. На днях они приземлили сразу семь вражеских беспилотников, двое удалось посадить на землю без детонации.