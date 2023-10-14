Пограничники приземлили 7 вражеских дронов на Запорожье. Фото

Украинские пограничники в рядах Сил обороны Украины продолжают освобождать украинское Запорожье. На днях они приземлили сразу семь вражеских беспилотников, два из них удалось посадить на землю без детонации.

Для обезвреживания вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать позиции украинских воинов, пограничники применяли как антидроновые ружья, так и стрелковое оружие. Подробности и фото уничтоженных "птичек" обнародовали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Пограничники с помощью антидроновых ружей и стрелкового оружия обезвредили 7 вражеских дронов на Запорожском направлении, которые атаковали позиции бойцов", – говорится в сообщении.

Пограничники также уточнили, что пять вражеских БПЛА были уничтожены, а два удалось приземлить без детонации.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили вражеский ЗРК "Тор" стоимостью 25 млн долларов.

Также сообщалось, что в Херсонской области украинский дрон уничтожил вражеский FPV-экипаж, момент попал на видео.

Всего в течение 13 октября Силы обороны Украины ликвидировали 970 российских оккупантов и "демилитаризовали" 88 единиц вражеской техники и вооружений.