В Херсонской области украинский дрон уничтожил вражеский FPV-экипаж. Видео

На южном направлении фронта украинские защитники продолжают наносить урон оккупантам. На этот раз в Херсонской области украинский дрон эффектно уничтожил FPV-экипаж противника.

Соответствующее видео было выложено в Telegram-канале "Николаевский Ванёк". По враждебной цели отработал сводный отряд групп БПЛА генерала Дмитрия Марченко во взаимодействии с FPV-дронщиками НГУ под командованием ОУВ "Херсон".

Как сообщается, вражеский FPV-экипаж был уничтожен защитниками в Олешковском районе.

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Ранее на Запорожском направлении Силы обороны организовали "спринтерский забег" для танка противника. Однако его скорость оказалась недостаточной, чтобы скрыться от украинских снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины успешно навела HIMARS на российский "Солнцепок". Им враг планировал ударить по позициям ВСУ. Тяжелая огнеметная система была уничтожена вместе с экипажем и полным боекомплектом. И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепок" отпраздновал свое поражение роскошным салютом.