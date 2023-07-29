За последние 48 часов в двух секторах на юге Украины усилились боевые действия – разведка Британии.

За последние двое суток на двух участках южного фронта обострились боевые действия. В районе Орехова на Запорожье бои идут у села Работино.

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А в 80 км к востоку оттуда украинские воины выбили захватчиков из села Старомайорское Донецкой области. Об этом пишут в Министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве констатировали усиление боев на Запорожье и юге Донбасса за последние 48 часов.

"К югу от Орехова боевые действия идут у села Работино, в районе ответственности 58-й общевойсковой армии РФ. В восьмидесяти километрах к востоку украинские войска нанесли поражение частям 247-го гвардейского десантно-штурмового полка российских воздушно-десантных войск и освободили село Старомайорское" , – отмечено в сообщении.

На Луганщине захватчики продолжают наступать. В частности, они пытаются продвинуться западнее Кременной, в Серебрянском лесничестве. Однако особыми успехами пока оккупанты там похвастаться не могут.

Напомним, ранее разведка Британии дала прогноз о последствиях срыва зернового соглашения для Африки. За время действия Черноморского зернового соглашения на этот континент вывезено около 30 млн. тонн украинского зерна. Теперь же продовольственная безопасность ряда африканских стран поставлена под угрозу. Последствия шантажа РФ они будут ощущать не менее двух лет.