За сексуальное насилие во время войны в Украине: ООН внесла вооруженные силы и силы безопасности РФ в 'черный список'

Организация Объединенных Наций внесла российские вооруженные силы и спецслужбы в "черный список" за совершение сексуального насилия во время войны в Украине. Удалось подтвердить 310 случаев сексуального насилия на территории России и временно оккупированных территориях Украины в отношении военнопленных и гражданских.

Об этом сообщил украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, подавляющее большинство пострадавших – мужчины.

В документе также отмечается, что кремлевский режим отказывает в доступе международным мониторинговым группам ООН, что существенно усложняет проверку всех фактов и установление полного масштаба преступлений. По словам Лубинца, речь идет о целенаправленной практике пыток, унижения и психологического террора в отношении украинских военнопленных и гражданских.

"Факт официального внесения российских силовых структур в "черный список" ООН является важным международным признанием ответственности российской федерации за эти преступления. В то же время этого недостаточно без дальнейших решительных шагов международного сообщества", – сообщил омбудсмен.

По этому поводу чиновник призвал ООН:

обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ МККК и миссий ООН ко всем местам содержания украинских военнопленных и гражданских;

усилить международное давление и механизм ответственности для России;

привлечение к ответственности всех виновных, начиная от исполнителей среди российских армейцев и спецслужбистов до высшего военно-политического руководства РФ.

По информации газеты The Washington Post, в перечень также попали армия и спецслужбы Израиля, а также боевики ХАМАС. Издание пишет, что в прошлом году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждал Израиль и Россию, что их могут признать виновным в совершенных преступлениях.

"Это безосновательная ложь и якобы утверждение, где снова изображена Россия злодеем, как делается постоянно", – сказал постпред России в ООН Василий Небензя, и добавил, что Россия предоставит в ответ отчет о том, "как украинцы обращаются с российскими военнопленными", однако издание предполагает, что документ может быть поддельным.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил в свою очередь, что Израиль уже направил документы, данные и подробные ответы на обвинения, высказанные в отчете.

В тексте самого отчета об участии Израиля, говорится, что в прошлом году ООН смогла задокументировать "схемы сексуального насилия" в отношении палестинцев, удерживаемых в Израиле и секторе Газа, в частности пытки 14 мужчин, семи женщин, девяти мальчиков и одной девочки из сектора Газа и Западного берега реки Иордан. В нем говорится, что в 2025 году произошло 13 случаев, а в 2023 и 2024 годах – 18.

