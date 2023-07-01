За сутки 15 боеприкосновений: в Силах обороны назвали одно из самых горячих направлений на фронте. Карта

На Таврическом направлении наиболее горячим остается район Марьинки. За сутки именно там произошло больше всего боестолкновений.

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Об этом 1 июля сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона. Военный сказал, что в течение суток в их зоне ответственности было зафиксировано 15 боестолкновений, больше всего пришлось именно на город Марьинка.

"Враг продолжает штурмовать Марьинское направление нашей обороны. Тут горячее всего", – сказал спикер.

В целом обстановка в зоне ответственности группировки "Таврия" за сутки не изменилась. Враг прилагает значительные усилия, чтобы не допустить продвижения защитников Украины на Мелитопольском направлении, заявил Шершень.

"На Бердянском направлении Силы обороны укрепляются на достигнутых позициях, проводят разминирование и пребывают в готовности номер один для продолжения наступления", – добавил военный.

В районе Авдеевки противник пытается наступать, проводит штурмовые действия. Оккупанты также вели активные операции на подступах к Ровнополю, но попытка контратаки была неудачной.

В целом за сутки враг совершил более 470 обстрелов украинских позиций и 14 авиаударов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генштаб ВСУ ранее заявлял, что российские захватчики пытаются сдержать контрнаступление Сил обороны Украины на Запорожье и Херсонщине. На востоке враг концентрирует усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

– Более детально о ситуации на фронте можно почитать в сводке Генерального штаба ВС Украины по ссылке.

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